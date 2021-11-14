سكان الإمارات يشعرون بزلزال قوي جنوبي إيران

محمد بن مسعود - الدمام - شعر سكان عدة مناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة بهزة أرضية خفيفة نتيجة وقوع زلزال قوي جنوبي إيران.

ذكر ذلك المرصد الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الزلزال الذي تم رصده جنوبي إيران قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.

وذكر المرصد أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أنه محسوس بشكل خفيف شمالي وشرقي الإمارات، لكن ليس له تأثير على الدولة.

وفي منشورات سابقة ذلك موقع “إرم نيوز” الإماراتي أنه تم رصد زلزال قوي بالقرب من مدينة بندر عباس الإيرانية شعر به سكان الدول المجاورة.

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