محمد بن مسعود - الدمام - شعر سكان عدة مناطق في دولة الإمارات العربية المتحدة بهزة أرضية خفيفة نتيجة وقوع زلزال قوي جنوبي إيران.
ذكر ذلك المرصد الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الزلزال الذي تم رصده جنوبي إيران قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر.
وذكر المرصد أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أنه محسوس بشكل خفيف شمالي وشرقي الإمارات، لكن ليس له تأثير على الدولة.
وفي منشورات سابقة ذلك موقع “إرم نيوز” الإماراتي أنه تم رصد زلزال قوي بالقرب من مدينة بندر عباس الإيرانية شعر به سكان الدول المجاورة.
يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر سكان الإمارات يشعرون بزلزال قوي جنوبي إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.