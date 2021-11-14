الأمير هاري وميغان ماركل يزوران لاجئين أفغان… صور

محمد بن مسعود - الدمام - زار الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل، قاعدة عسكرية لمقابلة لاجئين أفغان وصلوا إلى ‏أمريكا.‏

وأجرى الزوجان الملكيان حوارات مع سيدات وصلن مؤخرا إلى قاعدة “ماجواير-ديكس-لايكهورست” العسكرية المشتركة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، والتي تضم أكثر من 10000 لاجئ أفغاني، بحسب ما صرح به متحدث باسمهما.

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وفي الزيارة التي جرت يوم الخميس الماضي، توقف الأمير هاري وميغان ماركل عند فصل دراسي من الأطفال الذين يتعلمون المحادثة باللغة الإنجليزية.

تحدث هاري وميغان مع الأطفال، وكان الكثيرين منهم يتعلمون اللغة الإنجليزية بقول عبارات مثل “تشرفت بلقائك”، بينما تعلم ميغان وهاري من الأطفال عبارات بالداري، وهي اللهجة الفارسية المستخدمة في أفغانستان، مثل “تشاكور” أو “شكرا”.

كما أدى الزوجان في الفصل الدراسي أغنية الأطفال الشهيرة “الرأس، الكتفين، الركبتين والأصابع” للأطفال، وأخبروهم أنها المفضلة لدى ابنهما الأول “آرتشي”.

ويشرف على اللاجئين الأفغان في القاعدة العسكرية الأمريكية فرقة العمل “ليبرتي”، والتي بحسب مركز الاستكشاف التابع للقوات الجوية الأمريكية، فقد بدأ عملها في شهر أغسطس/ آب الماضي، تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بشأن الأنشطة الإرهابية)على البلاد.

وتقدم فرقة العمل “ليبرتي” الأمريكية الدعم لأكثر من 10 آلاف ضيف أفغاني أثناء هجرتهم إلى أمريكا.

يشار إلى أنه في شهر أغسطس الماضي، أطاحت حركة طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من أمريكا، وأعلنت حكومة مؤقتة تسعى إلى إعادة الاستقرار في البلاد.