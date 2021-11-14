محمد بن مسعود - الدمام - “القحطاني” لـ”الخليج 365”: جنوب المحافظة يسجل أعلى كمية هطول 24 ملم أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المطرية، وبداية استقرار الأجواء بمدينة جدة. وأوضح الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني لـ”الخليج 365” أن محطة جنوب جدة سجّلت أعلى كمية أمطار حيث بلغت 24 ملم، بينما سجلت بقية الأحياء كالتالي: 14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 02:58 PM “القحطاني” لـ”الخليج 365”: جنوب المحافظة يسجل أعلى كمية هطول 24 ملم “الأرصاد” يعلن انتهاء الحالة المطرية بجدة: بداية الاستقرار “الأرصاد” يعلن انتهاء الحالة المطرية بجدة: بداية الاستقرار أعلن المركز الوطني للأرصاد انتهاء الحالة المطرية، وبداية استقرار الأجواء بمدينة جدة. وأوضح الناطق الرسمي للمركز حسين القحطاني لـ”الخليج 365” أن محطة جنوب جدة سجّلت أعلى كمية أمطار حيث بلغت 24 ملم، بينما سجلت بقية الأحياء كالتالي: الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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