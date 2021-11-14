خلال أسبوع.. بلدية رفحاء تنفذ 280 جولة لمتابعة الإجراءت الاحترازية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض: نفّذت بلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 280 جولة رقابية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الصحية والوقائية والاحترازية، وتقييم خدمة الامتثال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، حيث أسفرت الجولات عن مخالفة 8 منشآت، و طُبِّقت بحقها العقوبات البلدية المقررة نظاماً. وأكّدت البلدية مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية, وذلك تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي. .

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