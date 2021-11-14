بالصور.. أسواق التميمي تفتتح ثاني فروعها في البحرين..ورئيس مجلس الإدارة: نستثمر ما يقارب 600 مليون ريال سعودي للتوسع في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس مجلس إدارة أسواق التميمي طارق علي التميمي رصد ما يقارب 600 مليون ريال سعودي لدعم خطط التوسع المستقبلية لأسواق التميمي في البحرين، مشيدا في الوقت ذاته بما تقدمه حكومة البحرين من محفزات للمستثمرين، والتي جعلت من المملكة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش افتتاح ثاني فروع أسواق التميمي في البحرين، حيث احتفلت الشركة بتدشين الفرع الواقع في مجمع ذا فيو بمنطقة البحير في الرفاع الشرقي.

وقال التميمي أن خطط التوسع تشمل افتتاح ما يقارب 6 فروع خلال السنتين المقبلتين، مشيرا إلى أن الفروع ستكون منوعة بين السوبر الماركت الكبير، ومحلات الإكسبرس الصغيرة الواقعة في المناطق السكنية.

وأشار التميمي إلى إمكانية تنوع الاستثمارات المستقبلية بين الاستثمار في المواد الغذائية والاستثمارات الأخرى، مضيفا بأن البداية كانت مع الاستثمار في مجال الأغذية، مع وجود نية لافتتاح فرع لإحدى شركات التميمي متخصصة في مجال الكهرباء في البحرين، كما أشار إلى أن التميمي تمتلك 36 شركة تعمل في مجالات متنوعة بالسعودية، ويتطلعون إلى افتتاح فروع لها في البحرين في المستقبل القريب.

واشاد رئيس مجلس إدارة أسواق التميمي طارق علي التميمي بالتسهيلات التي تقدمها حكومة البحرين للمستثمرين، حيث أكد على أن البحرين بما تقدمه من محفزات ودعم وتعاون تعد من أفضل البلدان للاستثمار فيها.

وقال: “وجدنا التعاون من جميع الجهات المعنية في البحرين، حيث قدموا لنا الدعم، وتسهيل الإجراءات عن استخراج التراخيص واستخراج التأشيرات، نحن سعداء جدا بالتواجد والاستثمار في البحرين، ونأمل أن نكون جزء مؤثرا في تنمية اقتصاد بلدنا الثاني البحرين”.

وعن التطلعات المستقبلية لأسواق التميمي قال رئيس مجلس الإدارة بأن أسواق التميمي تأسست في عام 1979، وتمتلك حاليا 86 فرعا في السعودية بالإضافة إلى فرعيها في البحرين، مضيفا أن هدف الشركة المستقبلي هو الوصول إلى 200 فرع في كل من البحرين والسعودية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي عبدالعزيز التميمي أن السوق البحريني من الأسواق الواعدة والمليئة بالفرص الاستثمارية، وليس كما يعتقد البعض بأنها سوق صغيرة وفيها حجم منافسة كبير جدا.

وأضاف التميمي أن عدد سكان البحرين تجاوز الآن 1.5 مليون نسمة، وهذا يعني أنه سوق جيد للاستثمار، مضيفا أن أسواق التميمي قادر على مواجهة المنافسين بما يقدمه من منتجات وخدمات متميزة لزبائنه.

وأكد أن قيمة وحجم الاستثمار ليس مهما الآن بقدر ما يتم النظر إلى السوق البحريني على أنه سوق واعد للاستثمار، ومليء بالفرص للاستثمار فيها، مبينا أن شركة التميمي تركز على اقتناص الفرص المناسبة والاستثمار فيها وهذا هو الأهم بالنسبة لهم.

وأشار إلى أن هناك شركات سعودية كثيرة سبقت التميمي في الاستثمار في البحرين ومنها شركة اكستر المعروفة، وهنا أيضا شركات ستدخل قريبا مثل جرير وغيرها من الشركات السعودية الضخمة، مشيرا إلى أن تواجد مثل تلك الشركات يؤكد قوة السوق البحريني وتوفر الفرص المناسبة للاستثمار، بالإضافة إلى وجود البيئة المحفزة التي وضعتها حكومة البحرين لجذب الاستثمارات إلى المملكة.

وعن افتتاح الفرع الثاني لأسواق التميمي في البحرين قال الرئيس التنفيذي عبدالعزيز التميمي أن افتتاح الفرع الثاني هو جزء من خطة التوسع للشركة في البحرين، والتي تسعى فيها الشركة إلى افتتاح ما يقارب 5 الى 6 فروعا جديدة في مناطق مختلفة من البحرين.

وأضاف أن نجاح تجربة الفرع الأول في دلمونيا حفزت الشركة على افتتاح المزيد من الفروع لكي تكون قريبة من زبائنها في مختلف مناطق البحرين، لذلك تسعى إلى زيادة شبكة فروعها خلال السنتين المقبلتين.