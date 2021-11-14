الوطني للأرصاد: جنوب جدة تسجل أعلى كمية أمطار

الرياض - محمد عبدالله - أعلن حسين القحطاني، الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن جنوب جدة سجل سقوط أعلى كمية أمطار منذ صباح اليوم، ومازالت الفرصة مستمرة لتسجيل المزيد.

وقال "القحطاني"، في تدوينه له على "تويتر": "جنوب جده سجل أعلى كمية امطار والفرصة مستمرة بإذن الله على جنوب المحافظة.. والمركز سيعلن كمية الأمطار المسجلة على جدة بعد قليل".

كان المركز الوطني للأرصاد، حذّر من استمرار الحالة المطرية على مناطق، المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والباحة، خلال الساعات القادمة اليوم الأحد.

ونشر "الوطني للأرصاد"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، خريطة المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، تصاحبها زخات من البرد، وجريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشهد 6 مناطق بالمملكة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، في حائل، بقعاء، الغزالة، ومعظم محافظات منطقة حائل، وطريف، عرعر، رفحاء بالحدود الشمالية، والقريات، وطبرجل، وسكاكا، ودومة الجندل بالجوف.

وتمتد الحالة المطرية لتشمل، بريدة، وعنبرة، والرس، والبكيرية، ومعظم محافظات منطقة القصيم، إضافة إلى حفر الباطن والخفجي بالمنطقة الشرقية، وشقراء المجمعة والزلفي والغاط بشمال منطقة الرياض.

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