تعليم مكة يُعلن عن المسابقة التثقيفية التوعوية بأضرار المخدرات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة نشاط الطلاب بنين - بنات "المجال الثقافي" اليوم عن انطلاق المسابقة التثقيفية التوعوية بأضرار المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية تحت شعار "حياتك غالية".

وتهدف المسابقة إلى تعزيز وعي الطلاب والطالبات بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، وتثقيفهم عن طرق وأساليب الاستدراج للوقوع في براثن المخدرات، والمساهمة في التحصين والحماية منها، والتأكيد على أهمية حسن اختيار الأصدقاء.

وتستهدف المسابقة طلاب وطالبات التعليم العام والأهلي في جميع المراحل التعليمية والتربية الخاصة، من خلال مسابقات؛ الأسئلة التثقيفية التوعوية المباشرة وغير المباشرة، والرسم والتلوين، والرسائل والخواطر الطلابية، والتصاميم المعبرة والمقاطع الفلمية التوعوية، والعروض التفاعلية، والإنفوجرافيك، والتغريدات بـ"حياتك غالية" والقصة القصيرة المعبرة عن خطر المخدرات.

ويمكن للطلاب والطالبات تفعيل هذه المسابقة من خلال التطرق للمواضيع الهادفة كاختيار الصديق، والعلاقات الأسرية، والعادات السيئة، ومهارات الرفض، وحب الوطن، واتخاذ القرار، والثقة بالنفس.

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