ناصر الفرج.. ابن العوامية الذي طور أجهزة الكشف المبكر عن تهديدات الصواريخ

الرياض - محمد عبدالله - نجح الدكتور ناصر على صالح الفرج، في تطوير أجهزة كشف ضوئية عمياء أمام الإشعاع الشمسي وحساسة للغاية للإشعاع العميق فوق البنفسجي منخفض الطاقة.

وتعتبر أجهزة الكشف الضوئية واعدة في تطبيقات الكشف المبكر عن تهديدات الصواريخ واعتراضها بسبب حساسيتها العالية للأشعة فوق البنفسجية المنخفضة الطاقة.

وقال "الفرج"، إنه تم طلب تسجيل براءة اختراع من المنظمة العالمية لبراءات الاختراع في جنيف، ويساهم اختراعه في الاكتشاف المبكر عن الصواريخ.

وكرمت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ابن العوامية الدكتور ناصر علي صالح الفرج، وزملاءه في الفريق على المستوى الدولي لأبحاثهم المهمة في مجال تطوير أجهزة الاستشعار والكشف الضوئي.

الدكتور ناصر الفرج هو زميل ما بعد الدكتوراه في "جامعة تورنتو" في قسم الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسبات، ولديه شغف بالمشاريع متعددة التخصصات التي تربط بين الهندسة وعلوم المواد والمدن الذكية والاتصالات السلكية واللاسلكية، ودرس "الفرج" درجة الدكتوراه مع مستشاره البروفيسور بون أوي، ليستمر تعاونهما البحثي بعد ذلك في مجال تطوير أجهزة الكشف الضوئي .

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