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بالفيديو.. استشاري عيون يحدد شرطًا طبيًا وحيدًا عند اختيار النظارة الشمسية

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الرياض - محمد عبدالله - قال د. طارق المضيان، استشاري العيون، إن النظارة الشمسية لها عدة خصائص، من بينها العدسات المستقطبة التي تعمل على تقليل وهج الضوء وإجهاد العين، مشيرًا إلى أن تلك الخصائص لا تفرق كثيرًا من الناحية الطبية.

وأضاف "المضيان"، في تصريحات لفضائية ""، أن أهم خاصية والتي تحدث فارقًا في اختيار النظارة الشمسية، وهي قدرتها على عزل الأشعة فوق البنفسجية.

وتابع: "أي شخص يرغب في شراء نظارة شمسية يجب أن يحرص على وجود هذه الخاصية، خاصة أولئك الذين يعملون لفترات طويلة بالنهار ويتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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