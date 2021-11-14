بالفيديو.. استشاري عيون يحدد شرطًا طبيًا وحيدًا عند اختيار النظارة الشمسية

الرياض - محمد عبدالله - قال د. طارق المضيان، استشاري العيون، إن النظارة الشمسية لها عدة خصائص، من بينها العدسات المستقطبة التي تعمل على تقليل وهج الضوء وإجهاد العين، مشيرًا إلى أن تلك الخصائص لا تفرق كثيرًا من الناحية الطبية.

وأضاف "المضيان"، في تصريحات لفضائية "السعودية"، أن أهم خاصية والتي تحدث فارقًا في اختيار النظارة الشمسية، وهي قدرتها على عزل الأشعة فوق البنفسجية.

وتابع: "أي شخص يرغب في شراء نظارة شمسية يجب أن يحرص على وجود هذه الخاصية، خاصة أولئك الذين يعملون لفترات طويلة بالنهار ويتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة".

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