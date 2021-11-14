هيئة النقل تعلن شروط الاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات

الرياض - محمد عبدالله - وضعت الهيئة العامة للنقل مجموعة من الشروط، للسماح للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل داخل المدن.



وسمحت الهيئة العامة للنقل - بالتنسيق مع الجهات المعنية - للشركات المرخصة بالاستفادة من السعة المقعدية الكاملة للحافلات أثناء التنقل داخل المدن.

ويشمل القرار النقل التعليمي والنقل المتخصص في مختلف وسائله كالنقل بالحافلات للحج والعمرة أو الزيارات أو السياحة أو النقل بالحافلات للجهات المنظمة للفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، والنقل بالحافلات لنقل منسوبي الجهات أو الضيوف ومن في حكمهم وتنظيم تأجير الحافلات بسائق ودون سائق، وتوجيه الحافلات بوساطة تطبيقات الأجهزة الذكية.

واشترطت الهيئة حصول الراكب على الجرعات المطلوبة من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا" أو الحالات الصحية المستثناة وفقا لما تصدره الجهات المختصة في المملكة.

وأكدت الهيئة أهمية التزام الشركات المرخصة بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية لاستخدام وسائل النقل العام، وتعقيم اليدين وغيرها من البروتوكولات المعتمدة من الجهات المعنية والمنشورة في موقع هيئة الصحة العامة "وقاية".