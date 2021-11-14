بالفيديو.. الدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر في جدة بسبب الأمطار الغزيرة

الرياض - محمد عبدالله - دعا الدفاع المدني، اليوم الأحد، لتوخي الحيطة والحذر نظرا لما تشهده محافظة جدة من حالة مطرية غزيرة، فيما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدما لأمطار غزيرة على منطقة مكة حتى الـ 8 مساء اليوم.

كما حذّر المركز الوطني للأرصاد، من استمرار الحالة المطرية على مناطق، المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والباحة، خلال الساعات القادمة اليوم الأحد.

وفي وقت سابق اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة.

ووفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

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