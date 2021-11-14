تراجع أعداد السائقين المنزليين في المملكة بنهاية الربع الثاني 2021

الرياض - محمد عبدالله - تراجعت أعداد السائقين المنزليين في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2021، بنسبة 7%، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ عدد العاملين في مهنة السائق المنزلي بالمملكة حوالي 1.82 مليون سائق، فيما خرج نحو 135.5 ألف سائق من المجال بنهاية الربع الثاني، وبلغ عدد السائقات الأجنبيات 166 سائقة منزلية، وذلك وفقا لتقرير حكومي حديث.

وشكل العاملون في مهنة سائق منزلي نحو 52.8 في المائة من إجمالي العمالة المنزلية في السعودية الذي يقدر عدده بنحو 3.44 ملايين عامل منزلي.

أما عدد الحراس، الذين يعملون في حراسة المنازل والعمائر والاستراحات، فبلغ عددهم حوالي 26473 حارسا، منهم 14 امرأة، بينما يقدر عدد مديري المنازل نحو 2583 مديرا، منهم 1442 رجلا، و1141 امرأة يعملون في إدارة المنازل والقصور.

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