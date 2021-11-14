تصاحبها زخات برد وجريان سيول.. «الأرصاد» تكشف خريطة المناطق المتأثرة بالحالة المطرية

الرياض - محمد عبدالله - حذّر المركز الوطني للأرصاد، من استمرار الحالة المطرية على مناطق، المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والباحة، خلال الساعات القادمة اليوم الأحد.

ونشر "الوطني للأرصاد"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، خريطة المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، تصاحبها زخات من البرد، وجريان السيول، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتشهد 6 مناطق بالمملكة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، في حائل، بقعاء، الغزالة، ومعظم محافظات منطقة حائل، وطريف، عرعر، رفحاء بالحدود الشمالية، والقريات، وطبرجل، وسكاكا، ودومة الجندل بالجوف.

وتمتد الحالة المطرية لتشمل، بريدة، وعنبرة، والرس، والبكيرية، ومعظم محافظات منطقة القصيم، إضافة إلى حفر الباطن والخفجي بالمنطقة الشرقية، وشقراء المجمعة والزلفي والغاط بشمال منطقة الرياض.

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