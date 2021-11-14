أعاقت سير المركبات.. مقطع يوثق هطول أمطار غزيرة على أملج

الرياض - محمد عبدالله - شهدت عدة مناطق بالمملكة، هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، خلال الساعات الماضية.

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو يوثق هطول أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول على مدينة أملج؛ حيث تحوّلت الشوارع إلى بحيرات، أعاقت حركة سير المركبات.

كان ؤفي مركز الأرصاد، عبدالرحمن الزهراني، أكد استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، مدينة جدة.

وقال "الزهراني"، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن السحب متواجدة على الساحل الجنوبي لمدينة جدة، متوقع أن تؤثر خلال الساعات القادمة على العاصمة المقدسة، والشفا وأجزاء من محافظة الطائف.

وأشار مدير الطوارئ والإنذار المبكر، إلى أن النماذج العددية الخاصة بمركز الأرصاد، أثبتت في هذه الحالة على مستوى العالم نجاحها؛ فهي أعطتنا مؤشرات على تأثر السواحل ومدينة جدة بالحالة المطرية.

وأكد مدير إدارة الطوارئ، أن الحالة المطرية مستمرة اليوم وغدًا، على أن يتم تحديثها غدًا، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية ستتوسع إلى الأجزاء الداخلية من المناطق المذكورة، وستشمل -كذلك- مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.

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