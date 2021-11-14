وتوقع الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين بن محمد القحطاني استمرار الحالة المطرية على سواحل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبوك، إلى جانب الأجزاء الداخلية لهذه المناطق، اليوم وغداً.
وبيَّن أن المركز يعمل على تحديث معلوماته على مدار الساعة حول تأثير الحالة المطرية على مناطق ومحافظات المملكة. كما سيعلن لاحقاً تفاصيل كمية الأمطار التي هطلت على المناطق المتأثرة والظواهر الجوية المصاحبة لها، وسط توقعات استمرار الحالة المطرية إلى يوم الثلاثاء المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تشهد هطول أمطار بمعظم أجزاءها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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