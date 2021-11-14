القبض على مواطن تحرش بامرأة داخل منزل

أمطار جدة تستقرّ في أحياءها تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت... محمد بن غرسان محمد بن غرسان 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

اعتماد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية من خلال نظام نور المطوّر اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | حضانة للأطفال بالمسجد النبوي تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد وبناء... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات وضعت إدارات التعليم تنسيقا للاختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية والمتوسطة عند عودتهم هذا الأسبوع للاختبارات... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 09 ربيع الثاني 1443 هـ 09 ربيع الثاني 1443 هـ

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