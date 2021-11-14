القبض على مواطن تحرش بامرأة داخل منزل

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أمطار جدة تستقرّ في أحياءها
تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت...
اعتماد صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية من خلال نظام نور المطوّر
اعتمدت وزارة التعليم صرف المكافآت والإعانات والتعويضات الطلابية في التعليم العام من خلال نظام نور المطوّر؛ سعياً لانتظام صرفها في...
عاجل | حضانة للأطفال بالمسجد النبوي
تعتزم الرئاسة العامة لشـؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التعاقد مع شركات متخصصة في مقاولات الإنشاءات العامة (التشييد وبناء...
عاجل | تصحيح آلي للحد من تداول الأوراق في الامتحانات
وضعت إدارات التعليم تنسيقا للاختبارات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية والمتوسطة عند عودتهم هذا الأسبوع للاختبارات...
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