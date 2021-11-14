شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك عبدالعزيز يتفاعل مع تغريدة : نطور المداخل واللوحات الإرشادية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مع تغريدك الأعلامية لمى القصيبي، والتي طالبت فيها بضبط اللوحات الإرشاديه لمداخل المطار.

وكتب حساب مطار الملك عبدالعزيز الدولي : شكراً لحرصكم واهتمامكم ونفيدكم بأن المطار بدأ العمل فعلياً على مشروع متكامل لتطوير المداخل واللوحات الارشادية داخل وخارج الصالات.

وكانت الأعلامية لمى القصيبي كتبت عبر حسابها : ‏إلى القائمين على مطار جدة يجب إعادة النظر في ترتيب اللوحات الإرشادية صاير متاهة كذلك بالنسبة للوح بجانب المصاعد الرموز الدالة على الطوابق تختلف عن الرموز الموجودة على الازارير بداخل المصاعد!