شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المتنقلة تقدم خدماتها في 24 موقعاً حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الوحدات تخدم يوم الاثنين النساء في مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن

- الأحوال موجودة في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالظهران لمدة ثلاثة أيام

-تقديم الخدمات للرجال الثلاثاء في مقر مكتب العمل بالدمام

قدمت وحدات الأحوال المدنية خدماتها, حول المملكة ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية. تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (24) موقعاً حول المملكة.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم, اليوم, بتقديم الخدمة للرجال في مقر قوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة، ويوم الاثنين في الكلية التقنية بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل منهما، وللنساء في كلية الآداب والعلوم بمحافظة عنيزة لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مستشفى بريدة المركزي، وللرجال في مستشفى الحياة الوطني بمحافظة عنيزة لمدة يوم لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة لمدة يوم، وللرجال والنساء في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة لمدة يومين، وتختتم زياراتها يوم الخميس بتقديم الخدمة للرجال في إدارة التعليم بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة عسير, اليوم, خدماتها للرجال والنساء في مركز الحريضة التابع لمحافظة رجال ألمع، ومركز حبطن التابع لمحافظة محايل عسير لمدة يومين لكل منهما، وللرجال في مكتب النماص للسياحة والتراث، وللنساء في دار الرعاية الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات بمحافظة خميس مشيط, لمدة يوم لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في بلدية بني عمرو بمحافظة النماص لمدة يوم، وللرجال والنساء في مستشفى النقاهة بمحافظة بيشة لمدة يومين.

وفي منطقة مكة المكرمة تقدم الوحدات المتنقلة الخدمة للنساء في محافظة المويه لمدة أسبوع، وللرجال في محافظة ميسان ومركز قيا لمدة يوم لكل منهما، ويوم الاثنين في مركز أبو راكه لمدة يوم واحد، وفي كلية الاتصالات الإلكترونية لمدة يومينِ.

وتخدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في المنطقة الشرقية, يوم الاثنين, النساء في مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة حفر الباطن لمدة يوم، ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي بالظهران لمدة ثلاثة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في مقر مكتب العمل بالدمام، وللنساء في الكلية الجامعية بالخفجي لمدة يوم لكل منهما.

وفي منطقة الجوف تقدم الوحدات المتنقلة اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز الناصفة لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.