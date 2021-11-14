استشاري عيون: النظارة الشمسية المقلدة تسبب الأمراض وشرط مهم عند الشراء (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

حذر الدكتور طارق المضيان استشاري العيون من خطورة النظارة الشمسية المقلدة على العين.

وقال المضيان خلال لقاءه مع برنامج “صباح السعودية” إن الأشعة فوق البنفسيجية بشكل عام لها أضرار على العين من ضمنها الماء الأبيض، لحمية العين، أضرار على الشبكية.

وأضاف استشاري العيون، أنه عند شراء النظارات يجب الحرص على أن يكون هناك بها عزل للأشعة فوق البنفسيجية حتى يمنع دخولها للعين ، مؤكدا أنه بدون هذا الشرط لا داعي للشراء.

وحذر استشاري العيون من شراء النظارات المقلدة في البقالات والسوبر ماركت، نظرا لخطرها على العين.