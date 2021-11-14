3 أصناف من الخضار تساهم في طول العمر والشيخوخة الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- وكالات:

توصلت أبحاث طبية، أن التنوع الميكروبي هو عامل رئيسي في طول العمر والشيخوخة الصحية، وهنا يأتي دور الخضروات المخمرة، وفقا لما ذكرته وكالة روسيا اليوم.

وقال خبراء التغذية، إن هناك أصناف من الخضار تعد صحية وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

وبحسب الوكالة الروسية، تشير أبرز نتائج الأبحاث أن تلك الأطعمة المخمرة قد تغير تكوين تريليونات البكتيريا الموجودة في الأمعاء. وهذا يحمل وعدا كبيرا لأولئك الذين يسعون إلى إطالة عمرهم، حيث ثبت أن هذه الميكروبات تزيد من عمرهم.

جذور الشمندر أيضا، يمكن أن تساعد أيضا في تعزيز طول العمر، من المساعدة في إنقاص الوزن إلى الوقاية من الأمراض المزمنة، مثل السرطان. ويمتلك الشمندر ملفا غذائيا غنيا يوفر عددا كبيرا من الفوائد الصحية.

ويُعرف الشمندر أيضا باسم اللفت الدموي، وهو مصدر ممتاز للألياف وفيتامين C والمغنيسيوم وحمض الفوليك.

ومن بين أصناف الخضار أيضا، البروكلي واللفت مليئة بالعناصر الغذائية وتساعد في الحماية من أمراض القلب والسرطان. وتعد الخضروات الورقية غنية بمركبات فريدة تسمى الغلوكوزينات، والتي تتحلل لتشكل مركبات قاتلة للسرطان، ومليئة بالفلافونويد والكاروتينات المضادة للسرطان.

وترتبط الخضراوات الورقية بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والسكري والعديد من أنواع السرطان.

وأفادت دراسة جديدة أجراها علماء أمريكيون أن تناول الخضروات الورقية الداكنة مثل اللفت والسبانخ والسلق، يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الحمض النووي يمكنها عكس الشيخوخة لمدة تصل إلى عامين.