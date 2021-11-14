إعلام: سيف الإسلام القذافي يتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وسائل إعلام ليبية أن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، تقدم بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا.

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن نجل القذافي تقدم شخصيا اليوم الأحد بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأعلنت المفوضية الليبية العليا للانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والنيابية اعتبارا من الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، موضحة أنها ستواصل استقبال طلبات المرشحين لانتخابات الرئاسة حتى 22 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بينما ستواصل استقبال طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى 7 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يتبع…