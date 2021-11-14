شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 8 منشآت للتدابير الوقائية في الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، 280 جولة رقابية، لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الصحية والوقائية والاحترازية، وتقييم خدمة الامتثال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، حيث أسفرت الجولات عن مخالفة 8 منشآت، و طُبِّقت بحقها العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

وأكّدت بلدية رفحاء مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية, وذلك تعزيزاً للدور الحيوي للقطاع البلدي.