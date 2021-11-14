شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جدة : عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد محافظة جدة الان هطول أمطار من متوسطة الى غزيرة شملت عدد من الأحياء في المحافظة مع رياح متوسطة

و انتشرت فرق الدفاع المدني، ودوريات المرور في الطرق والمحاور الرئيسية لضمان عدم تعطل الحركة المرورية فيها مع هطول الأمطار، أضافة إلى نشر أمانة جدة لآلياتها لشفط تجمعات المياه من الميادين الرئيسية، والأنفاق .

من جهتها رفعت صحة جدة‬⁩ درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وذلك لرفع الجاهزية والاستعداد تحسباً لاي طاري نتيجة هطول الأمطار على المحافظة .