شكرا لقرائتكم خبر عن الوطني للأرصاد :أمطار غزيرة على جدة وسحب رعدية في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم, على منطقة حائل ومحافظاتها بمشيئة الله تعالى, تشمل رياحاً نشطة وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم, من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات ثول وجدة ورابغ, يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وكذلك السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الرابعة مساءً.