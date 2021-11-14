الاتحاد الأفريقي يرسل مبعوثا إلى السودان لحل الأزمة السياسية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، اليوم الأحد، عن إرساله مبعوثا إلى السودان في ‏المستقبل القريب لتشجيع جميع أصحاب المصلحة على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي للأزمة التي ‏تعيشها البلاد حاليا.‏

ولفت بيان رسمي صادر عن الاتحاد الأفريقي إلى أن إرسال المبعوث بناء على طلب من مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد.

وقال موسى فقي إنه “يلاحظ بأسف أن الجهات الفاعلة السياسية في السودان لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانتقال الديمقراطي، وبالتالي لا تستجيب لتطلعات الشعب السوداني بما يتماشى مع مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في اجتماعه 1041 بتاريه 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

كما جدد فقي “دعواته للسلطات العسكرية السودانية للانخراط دون مزيد من التأخير في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري بما يتماشى مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس/ آب 2019، واتفاقية جوبا للسلام في السودان بتاريخ 3 أكتوبر 2020”.

وجاء بيان الاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، تعليقا على التعيين الأخير لمجلس سيادي جديد، بعد حدوث انقلاب عسكري في السودان بتاريخ 25 أكتوبر الماضي.

وفي يوم الخميس الماضي، أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين كرئيس لمجلس السيادة الجديد، بعدما أعلن حل المجلس السابق بجانب الحكومة التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، في تحرك عسكري تلاه سلسلة من الاعتقالات بين أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين.

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