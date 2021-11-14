محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى فرع النيابة العامة صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة، تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل، وهو مواطن.. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. 14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 11:59 AM جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالته إلى فرع النيابة العامة شرطة المدينة المنورة تقبض على المتحرش بامرأة داخل أحد المنازل شرطة المدينة المنورة تقبض على المتحرش بامرأة داخل أحد المنازل صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأن الجهات الأمنية بالمنطقة، تمكنت من تحديد هوية شخص والقبض عليه، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحرش بامرأة داخل أحد المنازل، وهو مواطن.. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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