“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على حائل ومحافظاتها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس: أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم, على منطقة حائل ومحافظاتها بمشيئة الله تعالى, تشمل رياحاً نشطة وسحباً رعدية وتدنياً في مدى الرؤية، وتشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

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