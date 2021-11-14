مسؤول بالعدل يوضح استثناءات لا يجوز فيها توثيق عقد الزواج إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المهندس إبراهيم المحطب - مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق بوزارة العدل- الاستثناءات التي لا يجوز فيها توثيق عقد الزواج إلكترونيًا.

وقال، خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنه في حال كان الولي خارج المملكة، فإنه لا يجوز توثيق عقد الزواج إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يتم تقديم طلب لوزارة العدل لدراسته، ثم إصدار أمر بإجراء العقد.

وشرح مساعد المشرف العام لشؤون التوثيق بوزارة العدل تفاصيل إجراءات عقد الزواج إلكترونيا ودور المأذون، لافتًا إلى أن الخدمة تقدم بخطوات ميسرة تكون كالتالي:

ــ يقوم المستفيد برفع الطلب وتحديد مأذون له عن طريق المنصة.

ــ يتم تحديد الزوجة والشهود وترسل لهم رسائل.

ــ تقديم البيانات الأساسية للمستفيدين.

ــ إكمال النموذج التوثيقي بالكامل.

ــ تقديم الطلب.

ــ يقوم فريق مختص بوزارة العدل بالتحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية في مدة لا تتجاوز يومين كحد أقصى.

ــ تتم المصادقة على العقد من قبل جميع الأطراف من خلال رمز التحقق المرسل عبر خدمة أبشر.

ــ يتم إصدار الوثيقة بعد تواصل المستفيد مع المأذون بعد التأكد من سلامة الإجراء.

ــ العلم بأن الأطراف ذوي العلاقة هم: «الزوج، الزوجة، ولي الزوجة، شاهدان).

دور المأذون:

ــ لا يمكن إتمام الزواج «عن بعد» من قبل المأذون لأنه ملتزم بالتحقق من عدة أمور «التأكد من موافقة المرأة شفهيا، التحقق من أهلية جميع أطراف العقد حضوريًا في مجلس العقد.