طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وزخات بَرَد على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة ومرتفعات منطقة الباحة.

ووفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل يمتد تأثيرها الى منطقة القصيم وأجزاء من منطقتي الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقتي عسير وجازان.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل الى 50 كم/ساعة خلال تكون السحب الرعدية وجنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال «الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.