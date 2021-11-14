تبرعات «إحسان» تتجاوز مليار ريال و91 مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة «إحسان»، اليوم الأحد أن إجمالي التبرعات بلغ أكثر من مليار و91 مليون ريال.

وقالت عبر حسابها بموقع «تويتر»، «بعطائكم المستمر وإحسانكم للفئات المحتاجة؛ بلغ إجمالي التبرعات في #منصة_إحسان أكثر من مليار و91 مليون ريال».

وتعد منصة إحسان أول منصة وطنية تتلقى هذا الحجم من التبرعات بوقت قياسي، الأمر الذي شكّل بدايةً لطموح تعظيم أثر قطاع العمل الخيري، عبر مرحلة أحدثت نقلة نوعيّة لعمليات التبرّع ورفعت من كفاءتها، وشجّعت المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء عبر المنصة.

وتتوافق هذه البداية مع محاور رؤية 2030 التي تضع ضمن مستهدفاتها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، بما يسهم في ازدهار القطاع الخيري، ويعود بالنفع على المجتمع بالكامل.