صحة جدة ترفع درجة الاستعداد في مستشفياتها بسبب الطقس

أعلنت صحة جدة عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وذلك لرفع الجاهزية والاستعداد تحسباً لهطول الأمطار على المحافظة. يشار إلى أن المعلومات الواردة من المركز الوطني للأرصاد الخاصة بمحافظة جدة تفيد باستمرار هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على المحافظة.



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