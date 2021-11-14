استمرار هطول أمطار رعدية على مختلف مناطق السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله - بمنطقة المدينة المنورة أمطار رعدية ، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل ، تستمر حتى الـ 5 مساء كما نبّه المركز من هطول الأمطار الرعدية على المدينة المنور والعلا واليتمة وبدر والعيص والفقرة والنباه والمسيجيد وطاشا ووادي الفرع تستمر حتى الساعة 8 مساء

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, تستمر إلى الساعة 7 مساءً.

ودعا الدفاع المدني بالمحافظة, المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وكذلك نبّه المركز اليوم, من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات ثول وجدة ورابغ, يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وكذلك السيول.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الرابعة مساءً.

فيما نبه المركز أيضا من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك تشمل (الديسة-المعظم-المنجور-تبوك-تيماء-جبل اللوز-حالة عمار) تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الباحة لهذا اليوم، حيث تشير التوقعات إلى أمطار رعدية - بمشيئة الله-، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات القرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.