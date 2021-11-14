اخبار الخليج – طلبة الفنون والتصميم بجامعة البحرين ينظمون جلسة حوارية مع المصمم خالد الحسن

محمد بن مسعود - الدمام - انعقدت جلسة حوارية عبر منصة زوم من قبل مجموعة طلبة من برنامج البكالوريوس في الفنون والتصميم بجامعة البحرين مع المصمم البحريني خالد الحسن تحت إشراف الدكتورة سماء الهاشمي بعنوان دور التكنولوجيا في الإبداع البشري، وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021، وتم البث عبر برنامج اليوتيوب والانستغرام.

المصمم البحريني خالد الحسن هو مؤسس شريك في منصة مسار للتكنولوجيا الإبداعية، ويمتلك العديد من الشهادات الاحترافية في برامج التصميم والتكنولوجيا الإبداعية. لديه خبرة عمل في مجال التصور المعماري والهندسة الإنشائية للكثير من المشاريع، كما إنه وظف مؤهلاته عبر تعليم الطلبة مهارات فريدة تساعدهم على الانخراط في سوق العمل.

تمحورت الجلسة حول عدة محاور أبرزها مجالات التكنولوجيا الإبداعية وسبل تعزيز الإبداع البشري عبر التكنولوجيا، كما تم التطرق إلى دور التكنولوجيا الإبداعية في تحقيق التفوق والتميز في سوق العمل، وتم عرض منصة مسار المخصصة لتعليم التكنولوجيا الإبداعية، ويعتقد المصمم خالد الحسن أن من أهم التخصصات المطلوبة في سوق العمل في مجال التصميم والتكنولوجيا الإبداعية مجال تصميم المنتجات، مجال التصور المعماري ثلاثي الأبعاد، مجال تصميم المعارض الافتراضية، مجال التراث الرقمي ثلاثي الأبعاد، ومجال البنية التحتية والمصانع.

كما قال المصمم «سنشهد تطور ملحوظ في عدة مجالات خلال السنوات القادمة وهذا ما سوف يجعلنا نخسر العديد من الوظائف الموجودة في الفترة الحالية، ولكن يمكننا القول أن كل وظيفة إبداعية ابتكارية سوف تستمر معنا في المستقبل»، وينصح المصمم بتعليم برامج التصميم والتكنولوجيا الإبداعية من خلال المنصات الموجودة على مواقع الإنترنت. وذكر أن من أهم المنصات الموجودة والتي يمكن أن تخدم فئة كبيرة من المصممين وتساعدهم على تعلم مهارات فريدة وجديدة هي منصة مسار المخصصة للتكنولوجيا الإبداعية وهي عبارة عن منصة إلكترونية مصرحة من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين مهتمة بتدريب وتصميم المشاريع المتعلقة بالتكنولوجيا الإبداعية، وتشمل المنصة العديد من البرامج التي تفيد المصممين وتعلمهم بشكل مجاني وباللغة العربية وهذا ما يميز المنصة.

وقد تحدث المصمم عن بدايته في هذا التخصص ومراحل تعليمه وتطوره والتجارب التي خاضها في بريطانيا وتعلم منها الكثير من المهارات التي جعلته مصممًا ناجحًا، وقبل ختام الجلسة تم طرح التساؤلات المفتوحة من قبل الحضور حول التكنولوجيا الإبداعية ومجالاتها وطرق النجاح في منظمات الأعمال.

وفي ختام الجلسة وجهت الدكتورة سماء الهاشمي وطلبة الفنون والتصميم جزيل الشكر والتقدير للمصمم خالد الحسن على تعاونه المثمر معهم وعلى إجاباته الوافية التي قدمها بكل وضوح وشفافية وعلى المعلومات المفيدة والنصائح القيمة التي وجهها إلى الحضور، وأبدوا سعادتهم وامتنانهم للمصمم متمنين له كل النجاح والتوفيق.