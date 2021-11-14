بالمواعيد.. مباريات هامة اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات: يشهد اليوم الأحد، عدة مباريات مهمة في الجولة الأخيرة من تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم “قطر 2022” وفيما يلي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش: المجموعة الأولى لوكسمبورغ – إيرلندا – الساعة 19:45

البرتغال – صربيا الساعة 19:45 المجموعة الثانية اليونان – كوسوفو – الساعة 19:45

إسبانيا – السويد الساعة 19:45 المجموعة الثامنة سلوفينيا – قبرص – الساعة 14:00

كرواتيا – روسيا الساعة 14:00

مالطا – سلوفاكيا الساعة 14:00 المجموعة العاشرة أرمينيا – ألمانيا – الساعة 17:00

مقدونيا – آيسلندا الساعة 17:00

ليشتنشتاين – رومانيا ـ الساعة 17:00

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