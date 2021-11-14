قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام ينتهي موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ بسبب انتشار الأسماك المفترسة القرش والقنديل، وهيجان مياه البحر بالخليج العربي وبحر عُمان وبحر العرب، وثالث الأسباب هو برودة المياه في قعر البحر.
وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن أماكن وجود اللؤلؤ تُسمّى الهير وجمعها هيرات، وبعض اللؤلؤ يُوجد داخل غيران البحر، ولذلك تُسمّى مغارات اللؤلؤ كناية عن الغوص.
وتابع، بداية موسم الغوص تُسمّى الدشة، وعادة تكون في شهر أبريل، ونهاية موسم الغوص تُسمّى القفال، وعادة ما تكون في شهر نوفمبر.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 09:40 AM
قال: بدايته تُسمّى الدشة وتكون في أبريل ونهايته موسم القفال في نوفمبر“الزعاق”: هذه الأيام ينتهي موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ لأسباب عدة
قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام ينتهي موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ بسبب انتشار الأسماك المفترسة القرش والقنديل، وهيجان مياه البحر بالخليج العربي وبحر عُمان وبحر العرب، وثالث الأسباب هو برودة المياه في قعر البحر.
وأضاف الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، أن أماكن وجود اللؤلؤ تُسمّى الهير وجمعها هيرات، وبعض اللؤلؤ يُوجد داخل غيران البحر، ولذلك تُسمّى مغارات اللؤلؤ كناية عن الغوص.
وتابع، بداية موسم الغوص تُسمّى الدشة، وعادة تكون في شهر أبريل، ونهاية موسم الغوص تُسمّى القفال، وعادة ما تكون في شهر نوفمبر.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر "الزعاق": هذه الأيام ينتهي موسم الغوص على مغارات اللؤلؤ لأسباب عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.