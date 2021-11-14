مطار الملك عبدالعزيز يرد على مواطن اقترح توسعة مساحة مصلى إحدى الصالات

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق: تفاعل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مع اقتراح أحد المواطنين بزيادة مساحة المصلى الموجود بإحدى صالات المغادرة، حتى يتسع لكل المصلين. وكان المواطن، قد تمنى أن يستجيب المطار لطلبه ويوسع مساحة مصلى إحدى صالات المغادرة، نظراً لأن المساحة صغيرة مقارنة بأعداد المُسافرين. بدوره، أكد المطار على أن الملاحظة جرى نقلها إلى الجهة المعنية من أجل النظر فيها، مقدما في الوقت ذاته الشكر للمواطن على التواصل معه.

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