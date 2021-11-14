العراق… الحشد الشعبي يعلن تصديه لهجوم "داعشي" جنوبي الموصل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الحشد الشعبي العراقي، مساء أمس السبت، عن صد “تعرض داعشي” جنوبي الموصل في محافظة نينوى.

ونقلت قناة السومرية، صباح اليوم الأحد، بيانا عن الحشد الشعبي، أن قوة من اللواء 25 التابعة للحشد تمكنت من إحباط تعرض لفلول تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) في قضاء الحضر جنوبي محافظة الموصل.

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وأكد بيان الحشد الشعبي أن قواته نجحت في التصدي لـ”تعرض داعشي” بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وأجبرتهم على الفرار.

وكان الحشد الشعبي قد أعلن، أمس السبت، انطلاق عملية أمنية كبرى من ثمانية محاور لملاحقة فلول تنظيم “داعش” في سلسة جبال حمرين.

وذكرت القناة أن بيان الحشد الشعبي جاء فيه: “قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والجيش، نفذت عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة ب‍طريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسة جبال حمرين ب‍ديالى لملاحقة فلول داعش”.

وبحسب البيان، فقد انقسمت المحاور الشمالية والشرقية، حيث أسندت مسؤولية أربعة منها إلى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول والـ110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى.

وشاركت في العملية الأمنية كذلك المديريات المساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات.

وجاءت العملية بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط عناصر تنظيم “داعش” والمشاهدات اليومية، وتعقب خلاياه التي نفذت جرائم بحق المدنيين، كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة، حسبما أكد البيان.

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