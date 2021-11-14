شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» : نقلة نوعية في تطوير الخدمات لتوفير بيئة تعبدية صحية بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن من آثار جائحة كورونا الإيجابية النقلة النوعية في تطوير الخدمات تحقيقاً للخطط الاستراتيجية المستقبلية لتوفير بيئة تعبدية صحية آمنة بالحرمين الشريفين.

وقال السديس : إن المملكة العربية السعودية في ظل قادتها -حفظهم الله- تعاملت مع ظروف جائحة كورونا بكل حرفية واقتدار، ضاربةً أروع الأمثلة في إدارة الأزمات والتعامل معها، بل وكيفية تحويل المحن إلى منح، فالمملكة العربية السعودية خلال فترة الجائحة قفزت قفزات نوعية في عدد من المجالات ومن أهمها مجال التقانة، حيث قامت بتسخيرها والاستفادة منها في كافة المجالات.

وبين أنه كان للحرمين الشريفين وافر النصيب من هذه المنحة الربانية، حيث تم خلال فترة الجائحة، تحقيق عدد من الخطط الاستراتيجية المستقبلية في توفير بيئة تعبدية صحية آمنة بالحرمين الشريفين، وذلك من خلال تسخير التقانة وتفعيل الذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات لتكون ذكية مواكبة للمرحلة التي تشهدها بلادنا وفق الرؤية المباركة لبلادنا (2030).