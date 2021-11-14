محمد بن مسعود - الدمام - قالت بأنها تفاجأت بمحاولة الحوثيين اختراق النقاط المحددة في اتفاق “ستوكهولم “..القوات المشتركة تذر الرماد على العيون ببيان جديد

قالت القوات المشتركة، إنها تفاجأت بمحاولة إختراق النقاط المحددة في اتفاق استوكهولم من قبل الحوثيين في محافظة الحديدة (غربي اليمن) ، في محاولة لذر الرماد على العيون وإقناع الشارع بأن الإنسحابات الأخيرة جاء وفق اتفاق السويد .

وبحسب المركز الإعلامي لألويةالعمالقة، فإن القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، تمكنوا من التصدي لمحاولة الحوثيين اختراق النقاط المحددة .

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وكان الفريق الحكومي بلجنة تنسيق اعادة الانتشار بموجب اتفاق استوكهولم قد أكد بأن ما يجري حاليا في الساحل الغربي من اعادة انتشار للقوات يتم دون معرفة الفريق الحكومي وبدون اي تنسيق مسبق معه ، معتبراً بأن اي تقدم للحوثيين في مناطق سيطرة الشرعية في محافظة الحديدة تحت اي ظروف مخالفة صريحة لروح ونصوص اتفاق استكهولم ويعتبر ذلك خرقا فاضحا للاتفاق يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف صريح وواضح ، ، وفق بيان صحفي نشرته وكالة سبأ ، الجمعة .