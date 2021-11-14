وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان: هناك أزمة في لبنان وعلى قياداته التصدي لـ[حزب الله]

محمد بن مسعود - الدمام - وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال لقائه مع قناة «فرنس 24»

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قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إنه ليست هناك أزمة بين المملكة ولبنان، وإنما “هناك أزمة في لبنان”. وبخصوص سحب سفير الرياض من بيروت، قال وزير الخارجية السعودي في لقاء مع قناة «فرنس 24»، إن “الفساد السياسي والاقتصادي المستشري والمستمر في لبنان هو السبب في أننا لا نرى فائدة لوجود سفيرنا لدى لبنان الآن”.

وأشار بن فرحان إلى هيمنة «حزب الله» على المشهد في لبنان، وحث القيادة السياسية اللبنانية على التصدي لهذه الهيمنة بشكل قاطع ونهائي. وقال وزير الخارجية السعودي إن «حزب الله» يبذل قصارى جهده لعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. ودعا إلى “تحقيق مستقل وشفاف في هذه المأساة الرهيبة”. وبخصوص الوضع في اليمن، أعرب بن فرحان عن أسفه لعدم موافقة ميليشيا الحوثي على اقتراح سعودي بوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام.

وتحدث وزير الخارجية السعودي عن المفاوضات الجارية بين بلاده وإيران، وقال إن المحادثات مع إيران ستستمر، وإنه من المتوقع إجراء جولة خامسة قريباً، مشدداً على أن الجولات الـ4 الماضية كانت “استكشافية” وليست “جوهرية”، ولفت إلى أن المملكة لديها تحفظات جدية إزاء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، وأن “إيران تلاعبت سابقاً بشأن أنشطتها النووية”.