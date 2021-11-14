هنا قائمة محدثة بأكثر الدول تضرراً في العالم بوباء كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - جونز هوبكنز: بلغ إجمالي الوفيات أكثر من خمسة ملايين وفاة

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم، إلى أكثر من 252.9 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 252.917.218، وإجمالي الوفيات 5.095.372.

وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بـ 762.929 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 47.043.462.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 611.222 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.953.838.

في المرتبة الثالثة، تأتي الهند بإجمالي وفيات 463.245، وإجمالي إصابات 34.426.036.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 290.872، وإجمالي إصابات 3.841.661.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 249.415، وإجمالي إصابات 8.881.306.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.573، وإجمالي إصابات 2.212.514.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.644، وإجمالي إصابات 4.250.516.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.273، وإجمالي إصابات 9.572.323.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.739، وإجمالي إصابات 4.852.496.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 128.042، وإجمالي إصابات 6.031.575.