تنبيه لـ”مركز الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تستمر حتى الـ9 صباحًا.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 08:16 AM
تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤيةتنبيه لـ”مركز الأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: (الرايس، وينبع، وينبع النخل)، تستمر حتى الـ9 صباحًا.
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