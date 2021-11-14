توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، ومرتفعات منطقة الباحة، كما لا تزال الفرصة مهيأّة لهطول أمطارٍ رعدية تسبق برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي عسير وجازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكوُّن السحب الرعدية، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443 08:14 AM
فرصة هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على 6 مناطق“الأرصاد”: أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وزخات من البرد وجريان السيول على تبوك والمدينة ومكة
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، ومرتفعات منطقة الباحة، كما لا تزال الفرصة مهيأّة لهطول أمطارٍ رعدية تسبق برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل؛ يمتد تأثيرها إلى منطقة القصيم وأجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي عسير وجازان.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15 – 35 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 50 كم/ساعة خلال تكوُّن السحب الرعدية، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي بسرعة 20 – 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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