دبلوماسي سعودي سابق يكشف عن تعرضه لثلاث محاولات اغتيال في لبنان

الرياض - محمد عبدالله - كشف الدكتور عبد العزيز خوجة سفير المملكة الأسبق في لبنان، عن تعرضه لثلاث محاولات اغتيال في لبنان

وأضاف، لقناة «العربية»، تلقيت – وقتئذ - أوامر من المملكة بالتحرك، ولم أكن أعلم مصدر محاولات الاغتيال، متابعا: لا أستطيع أن أتهم جهة محددة في لبنان.

وحول أوضاع لبنان الحالية، قال «خوجة»، «إن الزمام فلت الآن وأصبح حزب الله هو المسيطر الوحيد».

وبشأن تبرير أحد المسؤولين اللبنانيين بشأن تهريب المخدرات قال: «عيب أن يقول هذا الكلام مسؤول كبير».

وواصل: إنهم يحاربوننا بالمخدرات من لبنان، ويحاربوننا بالسلاح مع الحوثيين من الجنوب عن طريق الحوثيين ويحاربوننا من كل جهة؛ فالحلم بلغ أوجه ودول الخليج عانت.

اقرأ أيضا:

وزير الخارجية يطالب الطبقة السياسية