الملكة اليزابيث تظهر علنا لأول مرة منذ بقائها في المستشفى ليلة الشهر الماضي

محمد بن مسعود - الدمام - تظهر الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ خروجها من المستشفى الشهر الماضي.
وتحضر إليزابيث قداس يوم الذكرى في نصب سانوتاف التذكاري في لندن اليوم في أول مشاركة شخصية لها منذ أن نصحها الأطباء بالراحة بعد أن قضت ليلة في المستشفى الشهر الماضي.
© AFP 2021 / BUCKINGHAM PALACE
وتوجهت الملكة اليزابيث إلى المستشفى لإجراء “فحوص مبدئية” لمرض لم يتم كشف النقاب عنه، ومنذ ذلك الحين غابت عن مناسبات مثل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، واحتفال بذكرى قتلى الحرب في البلاد مساء السبت، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.
وعلى الرغم من التقاط صور للملكة وهي تحيي كبار الشخصيات على الإنترنت، قال القصر الملكي إن الملكة البالغة من العمر 95 عاما، صممت على الظهور شخصيا في النصب التذكاري حيث ينضم أفراد من العائلة المالكة إلى كبار أعضاء الحكومة والجيش وقدامى المحاربين لإحياء ذكرى الذين قتلوا في الحرب.
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