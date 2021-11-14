محمد بن مسعود - الدمام - الانتقالي يعلنها صريحة.. لهذا سحبنا قواتنا من الساحل الغربي
أكد المجلس الانتقالي الجنوبي أن سحب القوات التابعة له من الساحل الغربي بالشمال، هدفه تأمين شبوة وغيرها من المحافظات الجنوبية.
وقال “أنيس الشرفي”، رئيس قسم الشؤون السياسية والتخطيط في الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالانتقالي، إن الأخطار محدقة بالجنوب، خاصة شبوة، ولذا تم سحب القوات الجنوبية من الحديدة.
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وأضاف بأن تلك القوات الجنوبية ستحل محل القوات الشمالية الجاثمة فوق آبار النفط، في إشارة لمحافظتي شبوة وحضرموت الخاضعتين لسيطرة قوات هادي.
ورداً على اتهام الانتقالي بالخيانة جراء سحب مقاتليه من الشمال، قال الشرفي إن “الجنوبيين لن يحلوا محل أي قوة شمالية, مذكراً قوات هادي بانسحابها من جبهات نهم وصرواح وتسليمها لمديريات بيحان للحوثيين”.
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