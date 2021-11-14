أمريكا تحذر الصين بشأن تايوان قبل قمة بايدن وشي

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأحد، الصين إزاء الوضع في تايوان، قبل القمة الافتراضية المرتقبة بين كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن قلق بلاده إزاء الوضع في تايوان. وأبلغ نظيره الصيني، وانغ يي ضرورة الدخول في حوار هادف لحل القضايا على جانبي المضيق سلميا بطريقة تلبي رغبات ومصالح التايوانيين.

© Sputnik . Sergey Guneev

وشدد بلينكن على اهتمام الولايات المتحدة الطويل الأمد بالسلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى قلق واشنطن إزاء استمرار الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي من جانب جمهورية الصين الشعبية على تايوان.

وطالب بلينكن خلال اجتماعه مع نظيره الصيني أيضا بضرورة اتخاذ خطوات لضمان ألا يؤدي توافر الطاقة العالمية وتقلب الأسعار إلى تعريض الانتعاش الاقتصادي العالمي للخطر.

كانت وزارة الخارجية الصينية قالت في بيان يوم السبت، إن وزير الخارجية وانغ يي طالب نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بعدم “إرسال إشارات خاطئة” إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن، اجتماع افتراضيا يوم الاثنين.

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