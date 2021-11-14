محمد بن مسعود - الدمام - لأول مرة منذ سنوات.. جماعة الحوثي تدافع عن العميد طارق صالح

دافعت جماعة الحوثي عن قائد المقاومة الوطنية “حراس الجمهورية”، العميد الركن طارق محمد صالح، الذي يتعرض لهجوم من نشطاء وسياسيين موالين لحكومة الرئيس هادي وحزب الإصلاح، على خلفية انسحاب قواته من جبهات الساحل الغربي.

وقال القيادي البارز في الجماعة وعضو وفدها المفاوض عبدالملك العجري، في تدوينة على حسابه بتويتر، تعليقا على حملة شارك فيها نشطاء موالين لحزب الإصلاح اتهموا فيها العميد طارق صالح بالخيانة، إن “الإصلاح يظهر تشفيا مقيتا يكشف عن غل عتيق والحقيقة انه لا يهمه لا اليمن ،ولا الساحل و يمكن يتخلى عن اي شيء ويسلم البلاد شمالا وجنوبا باستثناء حقول النفط”.

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وأضاف: “فشبوه وصافر هي بالنسبة له (حزب الإصلاح) اليمن، والجمهورية ،والوحدة والعقيدة”.

وكانت قوات طارق صالح انسحبت أمس الأول من جبهات الساحل الغربي بشكل مُفاجئ، وأصدرت “القوات المشتركة في الساحل”، بيانا أشارت فيه إلى أن الانسحاب جاء تنفيذا لاتفاق ستوكهولم بإعادة التموضع والانتشار، إلا أن حكومة الرئيس هادي والأمم المتحدة ولجنة إعادة الانتشار، أكدت عدم علمها بذلك، نافية ما ورد في البيان بشأن إبلاغها المسبق.