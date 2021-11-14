محمد بن مسعود - الدمام - الصوفي يرد على اتهامات للعميد الركن طارق صالح بخيانة أبناء تهامة

وجه عدد من ناشطي واعلاميي تهامة اتهامات مباشرة لقائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قالوا فيها إنه تم خذلان أبناء تهامة وأن قرار إعادة التموضع العسكري كان قرار خيانة أبناء الحديدة حسب وصفهم.

حملة اتهام القيادات العسكرية الوطنية بالخيانة قادها أيضا سياسيون ومسؤولون في حكومة الشرعية الإخوانية، في مساع منهم لتحميل القوات المشتركة وزر تبعات اتفاق السويد، وتشويه وجودها ونكران تضحياتها.

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وردا على ذلك، قال السياسي والإعلامي نبيل الصوفي: إن “تهامة تمر بلحظات عصيبة لكنها ستنتهي بفرض قرار القوات المشتركة، فهي صاحبة القرار وهي من تتحمل عبئه”.

وأضاف في سلسلة تغريدات على منصة تويتر: “إما التخلص من عبئ السويد أو تطبيقه بما يخدم الناس بعد 3 سنوات كان فقط لمصلحة الحوثي”.

وتابع: “هناك أطراف مختلفة الاهداف لكنها اتفقت في السويد، على حساب تهامة والقوات المشترك”.

وردا على اتهامات أبناء تهامة للقوات للمشتركة بالخيانة قال الصوفي: “يدرك أهلنا داخل مدينة الحديدة كم دفعت من تضحيات لتحريرهم من قبضة ايران”.

وأضاف: “اليوم نقول لهم: منعتنا الشرعية من تحريركم باتفاق دولي، فأصبحت متارسنا مجرد تمزيق لمدينتكم بدون أفق التحرير”.

واستطرد قائلاً: “حروبنا محكومة بأهداف وطنية ولسنا تجار حرب سلطوية كالحوثي الذي يرفض فتح مجرد معبر بين الحوبان وتعز”.