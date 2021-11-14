مقطع يوثق الأمطار الغزيرة في محافظة أملج

الرياض - محمد عبدالله - شهدت محافظة أملج بمنطقة تبوك، أمطارا رعدية غزيرة واصلت هطولها بمختلف المواقع.

ووثق مقطع فيديو نشره الباحث في شؤون الفلك أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، - عبر تويتر - معد هطول الأمطار في المحافظة.

وتشهد المملكة، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع الجاري تشمل الساحل الغربي من منطقة تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ومدينة جدة التي تشهد تكوّن سحب ممطرة في الساحل الجنوبي منها ومن المتوقع أن تؤثر خلال الساعات المقبلة على العاصمة المقدسة، والشفا وأجزاء من محافظة الطائف.

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